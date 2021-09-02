ВТБ рассчитывает оставить себе "АГД-Даймондс"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает на заключение мирового соглашения в рамках спора по сделке с алмазодобывающей компанией "АГД-Даймондс", оценивает шансы такого развития событий как хорошие, сказал журналистам в кулуарах ВЭФ-2021 глава банка Андрей Костин.

Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд в 2017 году. Сделку частично финансировал ВТБ, выдав кредит ОПИ на $873 млн.

Федеральная антимонопольная служба весной 2020 года потребовала в суде развернуть сделку, но при этом допускала урегулирование вопроса в досудебном порядке. Сейчас ФАС прорабатывает условия мирового соглашения по иску об оспаривании покупки АГД.

Как выяснила антимонопольная служба, "Открытие холдинг" при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки подпал под санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС.

"Что касается процесса, судебный процесс сам по себе важен, потому что мы считаем, что у нас есть все шансы суды эти выиграть. Параллельно действительно мы конструктивно поработали с ФАСом, и, по-моему, там у нас уже есть взаимопонимание. Есть еще позиция Центрального банка и "Открытия", там, наверное, требуется еще доработка. (...) Я думаю, что у нас есть хорошие шансы заключить мировое соглашение, которое будет одобрено опять же судом", - заявил глава ВТБ.

ВТБ ранее заявлял, что готов пойти на мировую при условии полного возврата денег.

"Я не думаю, что в этом суть будет соглашения. Я думаю, скорее всего, актив все-таки останется за группой ВТБ, хотя раньше были и другие разговоры... Мне кажется, на сегодня в этом суть, что, скорее всего, мы продолжим направлять и владеть", - заявил Костин.

По его словам, на этот актив уже есть ряд претендентов.

"У нас действительно есть, по крайней мере, два предложения, мы их рассматриваем, но мы также готовы и дальше осуществлять контроль и управление компанией. Мы глубоко убеждены, что компания в состоянии вернуть весь долг", - заявил Костин.