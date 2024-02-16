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Нефть Brent торгуется у $82,8 за баррель

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок в целом стабильна утром в пятницу и может завершить неделю в плюсе из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по московскому времени составляет $82,81 за баррель, что на 5 центов ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты повысились в цене на $1,26 (1,5%), до $82,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 8 центов и составили $78,11 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,39 (1,8%) - до $78,03 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 0,8%, а WTI прибавила порядка 1,5% из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В то же время рост сдерживается данными о скачке запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

"Нефтяные котировки остаются очень волатильными, чему поспособствовала неожиданная новость о значительном росте запасов в Штатах на прошлой неделе", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

"Такую волатильность можно понять, - добавил он. - На Ближнем Востоке ситуация остается крайне неопределенной, как и прогнозы относительно экономики и процентных ставок, что вызывает резкие колебания цен".

нефть
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