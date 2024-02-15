Brent подорожала до $82,33 за баррель

Дисконт Urals к Brent в Приморске опустился до $18,07 за баррель

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту вечером в четверг, восстанавливаясь после снижения в среду.

К 18:20 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (0,89%), до $82,33 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,67 (0,87%), до $77,31 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 1,6% после публикации данных Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", за 14 дней февраля дисконт на нефть Urals в порту Приморск (FOB) составил $18,07 за баррель к Brent по сравнению с $18,34 за баррель в январе. Стоимость Urals в Приморске в первой половине февраля при этом увеличилась до $64,83 за баррель по сравнению с $61,91 за баррель в январе.

Дисконты на эту нефть в порту Новороссийск традиционно чуть меньше - $17,46 в феврале против $17,89 за баррель в январе, а цена в феврале составила $65,44/б в феврале против $62,36/б в январе. Таким образом, средняя цена Urals за 14 дней февраля составила порядка $65 за баррель, что на 4,8% выше, чем в январе. Brent (North Sea Dated) подорожала на 3,2%.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в первой половине февраля увеличилась до $79,09 за баррель по сравнению с $77,46 за баррель в январе, а дисконт к Brеnt остался на уровне января - $3,8 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемой из порта Козьмино, увеличилась в феврале до $76,47 за баррель по сравнению с $73,61 в январе, а дисконт уменьшился с $4,38 за баррель в январе до $2,7 в феврале.