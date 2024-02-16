Совкомбанк ожидает одобрения регуляторами сделки по покупке ХКФ-банка до конца марта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк до конца первого квартала 2024 года ожидает получить одобрения от регуляторов, необходимые для сделки по покупке ХКФ-банка (Хоум банка), заявил на конференц-колле зампред банка Сергей Хотимский.

"Мы рассчитываем на то, что мы получим необходимые документы, чтобы зафиксировать юридически сделку, а это все соответствующие одобрения (от ФАС, ЦБ, корпоративные одобрения), до конца первого квартала. Таким образом, чтобы мы могли с первого апреля консолидировать в отчетности результаты уже Хоум банка", - сказал он.

По его словам, документы будут поданы регуляторам на следующей неделе.

"Работа по интеграции начнется фактически с понедельника. То есть команды начнут обсуждать как, в какой последовательности, какие действия необходимо осуществить, будет разрабатываться план интеграции. И, по нашему опыту, в течение 9-12 месяцев банки смогут перейти на единую лицензию", - добавил первый зампред Совкомбанка.

Совкомбанк 16 февраля объявил о планах купить ХКФ-банк. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года. Она пройдет в два этапа, на первом этапе Совкомбанк выкупит 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала. Они перейдут непосредственно акционерам ХКФ банка без вывода на биржу. На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.