Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк планирует купить ХКФ банк и рассчитывает закрыть сделку до конца 2024 года после получения всех необходимых регуляторных одобрений, сообщил телеграм-канал Совкомбанка.

Сделка пройдет в два этапа. Сначала Совкомбанк выкупит 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала. Они перейдут непосредственно акционерам ХКФ банка без вывода на биржу, объяснил журналистам первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Акционеры ХКФ банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственных средств, добавил Хотимский.

Структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты ХКФ банка в свою финансовую отчетность уже в 2024 году, после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов, отмечается в сообщении банка.

Оценка ХКФ банка в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).