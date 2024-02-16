Акционеры Совкомбанка обсудят увеличение уставного капитала для покупки ХКФ банка 29 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры Совкомбанка планируют обсудить вопрос увеличения уставного капитала для оплаты первой части сделки по покупке ХКФ банка (сейчас работает под брендом Хоум банк) 29 февраля, сообщил журналистам управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.

"У нас будет внеочередное собрание акционеров, на котором мы будем увеличивать уставный капитал, 29 февраля", - сказал Оснос.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

На первом этапе Совкомбанк планирует выкупить 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей).

"Размещение допэмиссии - это некий юридический процесс, который займет определенный период времени. Параметры будут зафиксированы сейчас. Акции эти перейдут непосредственно продавцам по сделке, они не будут размещены на бирже", - сообщил журналистам первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Акционеры ХКФ банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственных средств, добавил Хотимский.

"Будет 15 млрд рублей с небольшим оплачено акциями Совкомбанка. Остальная часть будет оплачена деньгами, это будет происходить поэтапно... Мы не планируем каких-то дополнительных SPO. Считаем, что нам спокойно хватит на выплаты без такого привлечения", - отметил первый зампред.

По его словам, для оплаты второй части сделки могут быть использованы средства, привлеченные в рамках IPO Совкомбанка. Общий размер IPO в декабре 2023 года составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей).

"Мы IPO занимались в течение многих лет, и были определенные срывы, вопросы, но в принципе была долгосрочная цель, которая стояла перед командой. Другое дело, я уже говорил, что IPO упростило сделку. Я думаю, что в теории это может быть не последняя сделка в истории банка, когда мы используем собственные акции для того, чтобы провести сделку. Такой возможности без IPO у нас бы почти точно не было. Хотя у нас есть такой опыт, мы в Росевробанке договаривались о частичной конвертации с акционерами, которые оставались у нас, но все же это было скорее исключение, чем правило", - заявил Хотимский.

Оценка ХКФ банка в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год).

Ожидаемый положительный эффект от интеграции ХКФ банка на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024-2025 годах, отметил Совкомбанк.