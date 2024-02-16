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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Совкомбанк после покупки ХКФ банка считает маловероятными новые M&A в банковском секторе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк, объявивший о планах купить ХКФ банк (сейчас работает под брендом Хоум банк), считает маловероятными новые сделки M&A в банковском секторе, но рассматривает сделки на рынке лизинга и страхования, заявил журналистам первый зампред банка Сергей Хотимский.

"Вероятность приобретения банков очень низкая, потому что команда будет занята интеграцией большого бизнеса. Что касается других сегментов, то здесь мы такую вероятность не исключаем. Мы интересуемся лизинговым направлением, мы думаем о страховании, поэтому такая вероятность существует", - сказал он.

ХКФ банк Совкомбанк Сергей Хотимский
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