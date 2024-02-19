Иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб. поступил в суд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - УК "Альфа-капитал" подала в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 248,636 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел.

В качестве третьих лиц к делу привлечены СПБ банк, Альфа-банк и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

О планах обратиться в суд для защиты прав клиентов компания сообщила 14 февраля. В сентябре 2023 года "Альфа-капитал" получила отказ Казначейства Бельгии в разблокировке клиентских активов, которые заморожены в Euroclear.

Иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear стал самым крупным, всего в российских судах сейчас их более 100. До этого самый большой объем требований был у УК "Первая", которая в июле подала иск на 184,8 млрд рублей, а в январе уточнила сумму до 104,4 млрд руб.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.