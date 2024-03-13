ВТБ подал иск к Euroclear

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ВТБ подал исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Euroclear Bank, следует из картотеки арбитражных дел.

"В целях защиты своих имущественных интересов ВТБ подал исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании ущерба с Euroclear Bank SA/NV в связи с блокировкой собственных денежных средств банка на счете в финансовой организации. В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию ситуации в рамках действующего законодательства", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Исковое заявление подано 12 марта, оно пока не принято к производству. Сумма требований не раскрывается.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала военных действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Счет исков к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время пошел уже на десятки. В январе 2023 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" о взыскании с Euroclear $107,1 млн и 489 тыс. евро. Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд по просьбе банка частично изменил это решение, постановив взыскать с европейского депозитария $107,1 млн в рублевом эквиваленте, а также учел отказ от требований в евро. Кроме того, суды против Euroclear выиграли МТС-банк и Росбанк.