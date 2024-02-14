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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

УК "Альфа-капитал" подаст иск к Euroclear на 248 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - УК "Альфа-капитал" намерена подать в Арбитражный суд Москвы иск к европейскому депозитарию Euroclear на 248 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Иск будет подан "с целью защиты прав клиентов".

Иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear станет самым крупным, всего в российских судах сейчас их более ста.

На данный момент самый большой объем требований к европейскому депозитарию был у УК "Первая", которая в июле подала иск на 184,8 млрд рублей, а в январе уточнила сумму до 104,4 млрд руб.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Euroclear Арбитражный суд Москвы Евросоюз НРД УК "Альфа-капитал"
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