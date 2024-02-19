NF Group ждет максимального с 2016 года объема ввода ТЦ в регионах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более 560 тысяч кв.м арендопригодных площадей в торговых центрах могут ввести в регионах России в 2024 году, прогнозируют в консалтинговой компании NF Group.

"Объем ввода арендопригодных площадей в 2024 году может оказаться максимальным с 2016 года: анонсировано 24 торговых центра на 562 тысячи кв.м", - говорится в прогнозе.

Свыше 40% придется на два ТЦ суперрегионального формата. Их площадь начинается от 75 тысяч "квадратов". Однако в количественном выражении будет лидировать микрорайонный формат - десять ТЦ.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости компании Евгении Хакбердиевой, такой рост объема ввода связан с реализацией перенесенных ТЦ с 2022 и 2023 годов. Кроме того, положительная динамика обеспечивается благодаря крупным проектам в составе многофункциональных объектов и транспортно-пересадочных узлов.

Эксперты добавили, что по итогам 2024 года объем качественного предложения в регионах может достичь 21,4 млн кв.м, а сроки сдачи примерно 30% объектов еще могут быть перенесены.

В 2023 году в России - без учета Московского региона, Петербурга и Ленинградской области - открыли 19 торговых центров общей арендопригодной площадью порядка 220 тысяч "квадратов". Это на 34% больше, чем годом ранее.