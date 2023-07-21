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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Улица Рубинштейна перестала быть главной барной улицей Петербурга

Однако за счет роста числа кафе и ресторанов она стала главной гастрономической улицей города

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вместо улицы Рубинштейна главной барной улицей Петербурга стала улица Некрасова, сообщают аналитики консалтинговой компании NF Group.

"Фактически улица Некрасова уже может именоваться главной барной улицей, ведь доля баров и пабов там больше, чем на улице Рубинштейна. В связи с грядущим открытием нового общественного пространства в сентябре на Некрасова интерес к локации еще больше возрастет. Тем не менее, улица Рубинштейна все еще остается главной гастрономической улицей Санкт-Петербурга, где представлено больше всего гастроконцепций", - говорится в исследовании.

На улице Рубинштейна доля баров и пабов за год уменьшилась до 40%, а на улице Некрасова она увеличилась до 58%.

Аналитики добавили, что доля кафе и ресторанов на улице Рубинштейна за год увеличилась до 57%, закрепляя за ней статус главной гастрономической улицы Петербурга. На улице Некрасова позиции кафе и ресторанов уменьшились на 3%.

Эксперты выяснили, что доля заведений общественного питания на улице Рубинштейна по итогам I полугодия 2023 года составила 78%, а на улице Некрасова - впервые превысила 50%.

Всего за первую половину 2023 года в Петербурге открыли 50 кафе, баров и ресторанов.

Петербург NF Group Улица Рубинштейна Улица Некрасова
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