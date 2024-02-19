Птицефабрика ГАП "Ресурс" будет поставлять мясо сети ROSTIC'S

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ГАП "Ресурс", один из ведущих производителей мяса птицы в России, и ООО "Юнирест" (бренд ROSTIC'S) открыли цех по производству продукции для сети ресторанов быстрого питания, говорится в сообщении компании.

Цех открыт на базе птицеперерабатывающего комбината ГАП "Ресурс" в Тамбовской области. Проектная мощность цеха составляет 1 тысячу тонн готовой продукции в месяц, сейчас сеть закупает около 300 тонн продукции в месяц. На полную мощность предприятие должно выйти во второй половине года.

Ассортиментная линейка включает охлажденную продукцию из мяса цыплят-бройлеров: байтсы, голени, острые крылья, стрипсы и другие позиции сети ROSTIC'S.

"Юнирест" управляет брендами ROSTIC'S и KFC в России. В сети более 1,1 тысячи ресторанов в 74 регионах.