Siemens хочет взыскать со своего российского СП "Уральские локомотивы" более 1 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Сименс Мобильность" (подконтрольно германскому концерну Siemens AG) хочет взыскать с ООО "Уральские локомотивы" чуть больше 1 млрд рублей. Этот иск зарегистрирован 12 февраля, говорится в картотеке арбитражных дел.

"Уральские локомотивы" были созданы в июле 2010 г. как совместное предприятие группы "Синара" и Siemens. СП в числе прочего занималось выпуском пассажирских электропоездов под общим коммерческим названием "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД".

В мае 2022 года Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Отдельных заявлений о выходе из "Уральских локомотивов" концерн не делал.

После ухода Siemens "Уральские локомотивы" полностью локализовали производство аналога "Ласточки" в России.

Учредителями ООО "Сименс Мобильность" в ЕГРЮЛ по-прежнему значатся структуры Siemens. При этом в январе в реестр была внесена запись, что межрайонная инспекция ФНС по Москве приняла решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ.