Суд по иску Сбербанка решил взыскать с бывшей украинской "дочки" $1,5 млн

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник, 4 марта, удовлетворил поданный в декабре 2023 года иск Сбербанка РФ к бывшей украинской "дочке" - Международному резервному банку (МР банк) на сумму $1,5 млн.

Как отмечается в резолютивной части решения, денежные средства будут взысканы в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Подробности дела пока не опубликованы.

Иски

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с МР банка задолженности по межбанковским кредитам в размере 87,5 млн евро (и начисленных процентов на 7,8 млн евро), а также $333,9 млн (и начисленных процентов на $70,7 млн). Этот иск был подан в июле 2022 года.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы решил взыскать с МР банка в пользу Сбербанка $727 тыс. убытков (иск подан в декабре 2022 года).

В ноябре 2023 года Сбербанк подал иск к МР банку о взыскании 1,478 млн украинских гривен (примерно 3,5 млн рублей), находящихся на банковском счете Сбера в бывшем дочернем банке. Арбитражный суд Москвы иск 11 января 2024 года удовлетворил.

В конце декабря 2023 года было подано пять исков на общую сумму 615 млн рублей (в одном из дел сумма требований не указана).

Суд 20 февраля 2024 года по одному из них решил взыскать с МР банка 73,6 млн рублей.

Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию и принял решение ликвидировать Международный резервный банк.