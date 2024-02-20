Российским ПАО рекомендовали утверждать дивидендную политику отдельным документом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал публичным акционерным обществам (ПАО) принять специальный документ, определяющий дивидендную политику, говорится в опубликованном во вторник информационном письме регулятора.

По мнению ЦБ, общие положения о подходах к выплате дивидендов в уставах, как правило, не содержат необходимой инвесторам информации.

Дивидендная политика должна определять правила определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, порядок их расчета, а также минимальный размер выплат по акциям разных категорий. Такой документ необходимо опубликовать на сайте компании и своевременно его актуализировать, считает ЦБ.

Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списках "Мосбиржи", что устанавливается правилами листинга. Для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.

По итогам анализа практики корпоративного управления в российских публичных обществах в 2022 году Банк России выявил, что о наличии дивполитики сообщили 54% (60 компаний), акции которых допущены к организованным торгам на биржах без включения в котировальные списки. Эти ПАО объясняли отсутствие отдельного документа тем, что положения, регулирующие выплату дивидендов, содержатся в уставе общества.

Однако, по мнению регулятора, сведения в уставах, как правило, не содержат необходимую инвесторам информацию о подходах к начислению и выплате дивидендов и часто дублируют законодательные нормы.

"Подобный подход не соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и не позволяет акционерам и инвесторам сформировать комплексное представление о потенциальной дивидендной доходности акций, намерениях Общества, финансовых обстоятельствах, которые учитывает Общество при принятии решения о выплате (невыплате) дивидендов, условиях (обстоятельствах), при наступлении которых Обществом будет пересмотрена дивидендная политика", - говорится в информационном письме ЦБ.

Регулятор подчеркивает важность наличия дивидендной политики как для инвесторов, так и самого ПАО. "Прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплат позволяет принимать осознанные и взвешенные решения, снижает риски спонтанных, необдуманных действий розничных инвесторов, влияющих на их благосостояние и капитализацию Общества", - указано в документе.

Ранее ЦБ не раз предлагал обязать ПАО утверждать дивидендную политику и объяснять акционерам причины отклонения от нее. Летом 2023 года Минэкономразвития разработало соответствующие поправки к закону об акционерных обществах. Предполагается, что они должны вступить в силу с 2025 года.