Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Российским ПАО рекомендовали утверждать дивидендную политику отдельным документом

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал публичным акционерным обществам (ПАО) принять специальный документ, определяющий дивидендную политику, говорится в опубликованном во вторник информационном письме регулятора.

В РоссииМинюст выступил против предложения обязать ПАО иметь дивидендную политикуЧитать подробнее

По мнению ЦБ, общие положения о подходах к выплате дивидендов в уставах, как правило, не содержат необходимой инвесторам информации.

Дивидендная политика должна определять правила определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, порядок их расчета, а также минимальный размер выплат по акциям разных категорий. Такой документ необходимо опубликовать на сайте компании и своевременно его актуализировать, считает ЦБ.

Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списках "Мосбиржи", что устанавливается правилами листинга. Для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.

По итогам анализа практики корпоративного управления в российских публичных обществах в 2022 году Банк России выявил, что о наличии дивполитики сообщили 54% (60 компаний), акции которых допущены к организованным торгам на биржах без включения в котировальные списки. Эти ПАО объясняли отсутствие отдельного документа тем, что положения, регулирующие выплату дивидендов, содержатся в уставе общества.

Однако, по мнению регулятора, сведения в уставах, как правило, не содержат необходимую инвесторам информацию о подходах к начислению и выплате дивидендов и часто дублируют законодательные нормы.

"Подобный подход не соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления и не позволяет акционерам и инвесторам сформировать комплексное представление о потенциальной дивидендной доходности акций, намерениях Общества, финансовых обстоятельствах, которые учитывает Общество при принятии решения о выплате (невыплате) дивидендов, условиях (обстоятельствах), при наступлении которых Обществом будет пересмотрена дивидендная политика", - говорится в информационном письме ЦБ.

Регулятор подчеркивает важность наличия дивидендной политики как для инвесторов, так и самого ПАО. "Прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплат позволяет принимать осознанные и взвешенные решения, снижает риски спонтанных, необдуманных действий розничных инвесторов, влияющих на их благосостояние и капитализацию Общества", - указано в документе.

Ранее ЦБ не раз предлагал обязать ПАО утверждать дивидендную политику и объяснять акционерам причины отклонения от нее. Летом 2023 года Минэкономразвития разработало соответствующие поправки к закону об акционерных обществах. Предполагается, что они должны вступить в силу с 2025 года.

Банк России Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

"АвтоВАЗ" начал выпуск опытной партии Lada Largus в Ижевске

Суд удовлетворил иск Сбербанка к его бывшей украинской "дочке" на 74 млн рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей
Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

BHP сократила чистую полугодовую прибыль почти в десять раз

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 35%

ВТБ планирует в 2024 году обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1

Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });