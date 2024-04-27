Законопроект об обязанности ПАО утверждать дивполитику отправлен на доработку

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект Минэкономразвития, обязывающий публичные акционерные общества (ПАО) утверждать и раскрывать дивидендную политику, отправлен на доработку, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки документа.

Это решение приняли в правительстве, добавил он.

Минэкономразвития в июне 2023 года назад обнародовало проект поправок в закон об акционерных обществах, которые обязывают ПАО с 2025 года раскрывать данные об их дивидендной политике, а в случае отклонения от нее - объяснять причину акционерам. Эта инициатива совпадает с озвученными в марте 2023 года предложениями Банка России закрепить в законе обязанность ПАО утверждать и раскрывать свою дивидендную политику.

Сейчас Кодекс корпоративного управления рекомендует ПАО иметь утвержденную дивидендную политику, но обязательно ее наличие лишь для компаний из первого и второго котировального списка "Мосбиржи", что устанавливается правилами листинга. И только 54% (60 компаний), акции которых допущены к организованным торгам на биржах без включения в котировальные списки, сообщили Банку России о наличии дивполитики по итогам 2022 года, сообщал в феврале 2024 года регулятор.

По данным ЦБ, не включенные в котировальные списки ПАО без дивполитики объясняли отсутствие отдельного документа тем, что положения, регулирующие выплату дивидендов, содержатся в уставе общества. Однако, по мнению регулятора, сведения в уставах, как правило, не содержат необходимую инвесторам информацию о подходах к начислению и выплате дивидендов и часто дублируют законодательные нормы.

Поводом для возврата документа на доработку, по словам источника, стали замечания Минфина, Минюста и президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Они указывают на то, что законопроект не привносит ничего нового в существующее положение вещей - Кодекс корпоративного управления и так рекомендует ПАО иметь дивидендную политику.

Кроме того, на это обращают внимание и ряд публичных компаний, настаивая, что законопроект "носит избыточный характер", отметил источник. Они опасаются, что его реализация в условиях антироссийских санкций не позволит им сохранять гибкость в принятии решения в отношении распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов.