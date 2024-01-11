Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минюст выступил против предложения обязать ПАО иметь дивидендную политику

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Идея обязать публичные акционерные общества (ПАО) иметь утвержденную дивидендную политику ограничивает свободу компаний без достаточных оснований: механизмы привлечения инвесторов должны оставаться на их усмотрение, считает Минюст.

Как сообщил источник "Интерфакса", такое заключение министерство дало на подготовленные Минэкономразвития поправки в закон об акционерных обществах, обязывающие ПАО с 2025 года иметь утвержденную дивидендную политику. Согласно проекту, в таком документе должны быть данные о порядке определения размера дивидендов по акциям каждой категории, периодичности их выплаты и факторах, влияющих на распределение прибыли. В случае отклонения от такой политики соответствующее решение должно быть обосновано.

Эта инициатива совпадает с предложениями Банка России, который неоднократно высказывался за закрепление на уровне закона упомянутой обязанности. Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списках "Мосбиржи", для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.

По словам источника, Минюст соглашается с доводом авторов законопроекта о том, что наличие дивидендной политики и стабильно выплачиваемые дивиденды делают компанию более привлекательной для инвесторов. Однако настаивает, что введение соответствующего регулирования ограничивает свободу частных субъектов без достаточного основания и "не может быть обосновано исключительно его выгодностью для частных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в отношении которых оно вводится".

По мнению министерства, механизмы привлечения инвесторов должны оставаться на усмотрение ПАО. Компании и сейчас могут утверждать дивидендную политику, а если не делают этого, следовательно, считают, что такая стратегия для них более выгодна, перечислил источник аргументы Минюста.

В частности, деятельность некоторых компаний может предполагать невысокую предсказуемость возможности выплаты дивидендов, а потому утвержденный документ окажется неисполнимым, и компания будет должна постоянно объяснять причины отклонения от него.

Минэкономразвития Минюст Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Х5 отчиталась о восстановлении поставок курятины в магазины в регионах

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май

Аэропорт в столице Карелии закроют на весь май

Суд признал банкротом бывшего топ-менеджера банка "Волга-Кредит" Калинкина

В кампании по выборам президента РФ в настоящее время участвуют 11 человек

В кампании по выборам президента РФ в настоящее время участвуют 11 человек

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов доставлен в СКР для допроса

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Авиакомпания "Сибирь" оштрафована за овербукинг

Украинский БПЛА повредил насосную станцию в Калуге

Три беспилотника ВСУ перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Минсельхоз РФ отметил снижение цен у производителей яиц

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });