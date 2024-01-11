Минюст выступил против предложения обязать ПАО иметь дивидендную политику

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Идея обязать публичные акционерные общества (ПАО) иметь утвержденную дивидендную политику ограничивает свободу компаний без достаточных оснований: механизмы привлечения инвесторов должны оставаться на их усмотрение, считает Минюст.

Как сообщил источник "Интерфакса", такое заключение министерство дало на подготовленные Минэкономразвития поправки в закон об акционерных обществах, обязывающие ПАО с 2025 года иметь утвержденную дивидендную политику. Согласно проекту, в таком документе должны быть данные о порядке определения размера дивидендов по акциям каждой категории, периодичности их выплаты и факторах, влияющих на распределение прибыли. В случае отклонения от такой политики соответствующее решение должно быть обосновано.

Эта инициатива совпадает с предложениями Банка России, который неоднократно высказывался за закрепление на уровне закона упомянутой обязанности. Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списках "Мосбиржи", для остальных ее наличие необязательно, хотя и рекомендовано Кодексом корпоративного управления.

По словам источника, Минюст соглашается с доводом авторов законопроекта о том, что наличие дивидендной политики и стабильно выплачиваемые дивиденды делают компанию более привлекательной для инвесторов. Однако настаивает, что введение соответствующего регулирования ограничивает свободу частных субъектов без достаточного основания и "не может быть обосновано исключительно его выгодностью для частных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в отношении которых оно вводится".

По мнению министерства, механизмы привлечения инвесторов должны оставаться на усмотрение ПАО. Компании и сейчас могут утверждать дивидендную политику, а если не делают этого, следовательно, считают, что такая стратегия для них более выгодна, перечислил источник аргументы Минюста.

В частности, деятельность некоторых компаний может предполагать невысокую предсказуемость возможности выплаты дивидендов, а потому утвержденный документ окажется неисполнимым, и компания будет должна постоянно объяснять причины отклонения от него.