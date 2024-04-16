Microsoft инвестирует $1,5 млрд в ИИ-компанию из ОАЭ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. вложит $1,5 млрд в ИИ-компанию из ОАЭ G42.

Инвестиции, которые усилят позиции Абу-Даби как ИИ-хаба, говорят о серьезных амбициях ОАЭ в технологическом секторе, пишет газета Financial Times.

Microsoft получит миноритарную долю в G42, а ее президент Брэд Смит - место в совете директоров эмиратской компании.

G42 будет использовать облачную платформу Microsoft - Azure - в качестве "основы для разработки и развертывания ИИ-сервисов", сообщил FT главный исполнительный директор компании Сяо Пэн.

По словам Смита, в дальнейшем компании намерены сотрудничать в строительстве дата-центров в других странах. Они также создадут фонд объемом $1 млрд для разработчиков ИИ-инструментов.

Смит отметил, что решение об инвестициях в G42 было продуманным. "Оно отражает нашу уверенность в ОАЭ как в стране, в G42 как в компании, и в Сяо Пэне как ее CEO", - сказал президент Microsoft.

G42, инвестором которой является суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, играет ключевую роль в реализации целей эмирата в сфере искусственного интеллекта, отмечает FT. В частности, она является разработчиком большой языковой модели Jais на арабском языке.

В конце прошлого года стало известно, что G42 отказалась от сотрудничества с китайскими поставщиками аппаратного обеспечения в пользу американских.

Такой шаг Сяо Пэн объяснил желанием компании развеять опасения американских партнеров G42, включая Microsoft и OpenAI, на фоне сложных торговых отношений Пекина и Вашингтона, и обеспечить ей доступ к американским чипам в соответствии с правилами Штатов в отношении экспорта этих товаров.

Главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман несколько раз посетил ОАЭ, где вел переговоры с инвесторами о проекте производства чипов потенциальной стоимостью несколько миллиардов долларов.

Microsoft является ключевым партнером OpenAI, в январе прошлого года она инвестировала в ИИ-компанию $13 млрд.