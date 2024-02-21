Чистая прибыль Glencore в 2023 году упала в четыре раза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Glencore Plc, одна из ведущих мировых диверсифицированных сырьевых групп, зафиксировала падение чистой прибыли в 2023 году в четыре раза в результате снижения цен на сырьевые товары, а также волатильности рынков.

Как говорится в пресс-релизе Glencore, чистая прибыль в минувшем году составила $4,28 млрд, или $0,34 в расчете на акцию, по сравнению с $17,32 млрд, или $1,33 на акцию, в 2022 году.

Скорректированная EBITDA сократилась вдвое - до $17,1 млрд с $34,06 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой компанией, предполагал, что этот показатель составит $17,15 млрд.

Скорректированная EBITDA Glencore в сегменте промышленных операций уменьшилась более чем в 2 раза, до $13,2 млрд с $27,265 млрд в предыдущем году, главным образом, из-за ухудшения результата угольного бизнеса на $9,9 млрд.

В трейдинговом сегменте скорректированная EBITDA снизилась до $3,9 млрд с $6,795 млрд годом ранее.

В 2024 году Glencore намерена выплатить дивиденды в размере $0,13 на акцию, в общей сложности она направит на эти цели $1,6 млрд.

Компания впервые за несколько лет не объявила о планах обратного выкупа акций. В прошлом году она потратила $10,13 млрд на дивиденды и buyback.

В последние годы Glencore активно поощряла акционеров, однако после покупки угольного бизнеса Teck Resources Ltd. в прошлом году она намерена сфокусироваться на сокращении долга.

Чистый долг Glencore на конец 2023 года составлял $4,917 млрд.

Акции компании теряют в цене 5,8% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 26%.