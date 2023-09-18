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Сбербанк хочет взыскать с группы Glencore 114,7 млн евро неуплаты

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Иск Сбербанка к компаниям группы Glencore о взыскании 114,8 млн евро связан с отказом группы оплатить поставку нефтепродуктов, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

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Сбербанк в июле подал в Арбитражный суд Москвы иск к Glencore plc, Glencore International AG, Glencore UK Ltd, Glencore Group Funding Ltd, Viterra Ltd, Renaisco B.V., Rambero Holding AG. Банк хочет солидарно взыскать с этих компаний 114,8 млн евро убытков путем обращения взыскания на 10,55% акций МКПАО "ЭН+ груп", 0,57% акций ПАО "НК "Роснефть" (принадлежащих Glencore Group Funding Ltd или иной компании группы), а также 100% долей ООО "МЗК экспорт" и 99,9% долей ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" (принадлежащих Renaisco B.V.).

Представитель Сбербанка в суде сообщил, что договор поставки нефтепродуктов был заключен между Sber Trading Swiss AG (дочерняя компания банка) и Glencore Energy UK. "Дочка" Сбербанка свои обязательства по договору исполнила, нефтепродукты поставила, а "дочка" Glencore не оплатила. После этого Sber Trading Swiss AG уступила права требования по этому соглашению Сбербанку.

Glencore не исполнила свои обязательства перед "дочкой" Сбербанка из-за санкционных ограничений в отношении банковской группы, отметил представитель кредитной организации.

Сбербанк считает, что из-за неисполнения обязательств "дочкой" Glencore ему причинен ущерб.

Судья поинтересовался, почему в качестве ответчиков по иску Сбербанк указал семь компаний группы Glencore.

"Если в группу компаний входила бы тысяча юридических лиц иностранных, вы бы привлекли в качестве соответчиков тысячу юридических лиц?" - спросил судья.

"Они входят в группу компаний Glencore, и данные компании, соответственно, владеют имуществом на территории России, в силу которого мы можем исполнить обязательства путем обращения взыскания на это имущество", - объяснил представитель Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в рамках этого дела хотел наложить арест на 0,57% акций НК "Роснефть" (стоимостью порядка 33 млрд рублей), но суд банку отказал. Чуть позже банк попросил наложить арест на меньший пакет акций "Роснефти" - 0,34% (стоимостью около 20 млрд рублей), но суд и в этот раз не удовлетворил заявление кредитной организации.

Третьими лицами по делу выступают "МЗК экспорт", "Ростовский комбинат хлебопродуктов" и Sber Trading Swiss AG.

Суд отложил рассмотрение дела до 21 сентября 2023 года.

Это не первый иск Сбербанка к группе Glencore. Кредитная организация в октябре 2022 года подала иск к Glencore Energy UK Ltd на общую сумму 117,9 млн евро. Банк также хотел взыскать с компании задолженность за поставку нефтяной смеси. Арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года этот иск удовлетворил.

Glencore - швейцарская многопрофильная компания, один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, ведущий деятельность более чем в 35 странах мира.

Glencore Арбитражный суд Москвы Роснефть Сбербанк
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