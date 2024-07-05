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Glencore получила все разрешения на покупку угольных операций Teck

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Канады одобрили сделку по покупке швейцарским сырьевым трейдером Glencore Plc 77%-ной доли подразделения канадской Teck Resources по добыче коксующегося угля (Elk Valley Resources) за $6,93 млрд.

Таким образом, все необходимые регуляторные разрешения получены, говорится в пресс-релизе Teck.

Стороны планируют закрыть сделку 11 июля.

Teck намерена распределить часть поступлений от продажи актива среди акционеров и после закрытия сделки запустит программу обратного выкупа акций на $2 млрд. Кроме того, компания планирует сократить долг на $2 млрд.

Оставшиеся средства Teck направит на финансирование проектов увеличения добычи меди.

Glencore Teck Канада Швейцария
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