"Роснано" в 2021-2023 гг. выручило 74 млрд руб. от продажи активов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Роснано" в 2021-2023 годах реализовало активы из исторического портфеля на сумму более 74 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" управляющий финансовый директор Владислав Юнусов.

В 2021 году, после прихода антикризисной управленческой команды, была утверждена новая стратегия, предусматривающая выход из исторического портфеля активов до конца 2023 года. Летом 2022 года "Роснано" скорректировало стратегию работы с историческим портфелем, остановив выход из ряда критически важных для РФ компаний.

По словам Юнусова, в начале 2021 года портфель активов оценивался (менеджментом, ВЭБом и другими организациями) в 60-95 млрд рублей. "Таким образом, если исходить из верхней границы, компания реализовала 80% активов в стоимостном выражении", - сказал финдиректор в кулуарах II Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

Он уточнил, что в 2021-2023 годах "Роснано" продало 21 портфельную компанию, осталось еще 40. По словам финансового директора, часть оставшихся активов планируется в ближайшее время реализовать для восстановления ликвидности, а по части активов, имеющих высокий потенциал роста стоимости, "компания будет смотреть на те задачи, которые поставит акционер". Речь, к примеру, о таких игроках, как "РМ Нанотех", "ЭЛВИС-НеоТек", "Плакарт", "Оптиковолоконные системы" (ОВС) и еще ряде активов, "по которым на горизонте нескольких лет можно получить кратное увеличение стоимости за счет как органического, так и неорганического роста".

В составе оставшегося портфеля есть "проблемные" активы, реализовать которые затруднительно (например, из-за их структурирования через недружественные юрисдикции или ареста), а есть компании, сохранение и дальнейшее развитие которых может в результате дать прирост стоимости, который "с лихвой может покрыть дополнительные платежи по процентам по долговым обязательствам", отметил Юнусов.

Он также сообщил, что с 2021 года "Роснано" прекратило инвестирование в проекты. "До конца 2020 года объем инвестиций был крайне большим. А с 2021 года инвестиции превратились практически в ноль", - сказал он.

"В рамках стратегии 2021 года базовая задача состояла в том, чтобы все портфельные компании, которые были сформированы за счет государственного финансирования и отложенного капитала, который нам дали через кредиты с государственным поручительством, мы планировали продать до конца 2023 года. То есть эта фаза стратегии наследия, мы считаем, у нас уже завершена. То, что мы сейчас делаем - это с учетом того, что случился ряд объективных факторов на рынке, и ряд проектов, которые требуют совместных решений с акционером, мы их сейчас в нормальном рабочем режиме прорабатываем, и вот эти активы тоже, соответственно, будем продавать", - заключил Юнусов.