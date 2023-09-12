Президент РФ негативно оценил деятельность Чубайса во главе "Роснано"

Путин предположил, что Чубайс уехал за границу из-за опасений уголовного преследования

Анатолий Чубайс Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Деятельность Анатолия Чубайса во главе "Роснано" не удалась с экономической и финансовой точки зрения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Судя по всему, вот такая деятельность во главе компании - большой, которая была создана для развития нанотехнологий, во всяком случае с экономической точки зрения, с финансовой - она похоже ему явно не удалась", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник.

Комментируя отъезд Чубайса за границу, Путин отметил, что, по его мнению, это может быть связано с возможным появлением уголовных дел по поводу финансовых показателей "Роснано".

"Зачем он это делает - я не понимаю, чего он удрал. Ну там, понимаете, может быть связано ещё с тем, что идут сложные процессы вот в этой структуре - Нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра такая финансовая. Да-да, правда, я сейчас не буду даже цифры называть - большие цифры", - пояснил президент.

"Может быть, с этим связано - что он опасается, что в конечном итоге это всё приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел, в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно - я даже, честно говоря, не понимаю", - отметил Путин.

По словам Путина, ему показали "фотографию из интернета", где экс-глава "Роснано" "уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израелевич какой-то живет там".

Говоря о недавней статье Чубайса, в которой тот представился как независимый исследователь из Глазго (Великобритания), президент пояснил, что не читал работу.

"Еще и пишет... Ну, неглупый человек. Я не читал эту статью. Может, он и что-то дельное написал", - сказал Путин.

Чубайс - один из идеологов экономических реформ, проведенных в России в 90-х годах. В разное время занимал руководящие должности в правительстве РФ, был руководителем Администрации президента. В 2000-е, в частности, возглавлял "Роснано". С 2020 по 2022 годы занимал должность специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В 2022 году стало известно об отъезде Чубайса за границу.