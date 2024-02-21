"Роснано" сообщило о сокращении долга в 2023 году до 69 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Роснано" в 2023 году сократило долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями, сообщил "Интерфаксу" управляющий финансовый директор Владислав Юнусов.

Компания в октябре 2023 года сообщила в финансовом отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государство не примет решений о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. На конец I полугодия чистый долг компании составлял 95,56 млрд рублей, сообщалось в отчете.

"За 2023 год мы сократили тело долга на 28 млрд рублей - это помимо оплаченных процентов в размере 10 млрд рублей. Соответственно, на сегодня задолженность общества составляет 69 млрд рублей, из которых 61 млрд рублей обеспечено государственными гарантиями", - сказал Юнусов в кулуарах II Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

Он уточнил, что из оставшегося долга 48 млрд рублей приходится на банковские кредиты. Юнусов отметил, что долг компании сформировался до 2021 года (когда пришла новая управленческая команда - ИФ), с 2021 года она не привлекала долга.

"Сегодня мы продолжаем работу в целях урегулирования задолженности и восстановления ликвидности. Большая работа была проделана в прошлом году, но еще там требуется принять ряд необходимых решений", - добавил Юнусов, не уточнив, о каких решениях идет речь.

По его словам, исторически основной причиной возникновения финансовых проблем в "Роснано" стало применение традиционных долговых инструментов для венчурных инвестиций. "В результате с 2007 года, с момента основания компании, по конец 2023 года сумма фактически выплаченных ею процентов и купонов уже превышает 150 млрд рублей, что кратно выше остатка долга на текущую дату. Из них 50 млрд рублей - прибыль банков, по нашим расчетам", - сказал Юнусов.

"Мы пробовали исправить ситуацию с банками изнутри. Провели переговоры с Совкомбанком - коллеги очень адекватно оценивают нашу ситуацию, совместно проработали разные варианты возможной реструктуризации долга. С банками с государственным участием переговоры были существенно сложнее, но в целом банки проявляют интерес к инвестициям в проекты "Роснано", - рассказал CFO.

Облигации

Юнусов также напомнил, что 26 марта компании предстоит погашение облигационного займа на сумму 5,3 млрд рублей. "Мы считаем, что ресурсы для его погашения есть", - заверил финансовый директор.

Всего настоящее время в обращении остаются два выпуска биржевых облигаций "Роснано" общим объемом 8,2 млрд рублей и выпуск классических бондов с госгарантией на 13,4 млрд рублей.

Юнусов считает маловероятным возвращение компании на облигационный рынок.

"Это вряд ли получится сделать. По правилам листинга на Московской бирже мы сейчас под критерии прохождения процедуры эмиссии новых выпусков не можем пройти чисто по формальным причинам, несмотря на то, что цена облигаций "Роснано", гипотетически, могла бы быть интересна для привлечения капитала в компанию, и мы видим интерес как со стороны банков к активам нашего портфеля, так и со стороны рынка вторичного оборота облигаций, потому что, если посмотреть на котировки облигаций "Роснано", там оценка рынка достаточно адекватная", - сказал CFO.

Потенциал рынка

По его словам, менеджмент видит потенциал роста стоимости в наукоемком сегменте на российском рынке. Но, несмотря на интерес банков к венчурным проектам, в 2023 году в венчур в России в целом было инвестировано (без учета сделки InDrive - американского сервиса с российскими корнями, ушедшего из РФ) всего 5 млрд рублей - это в два раза меньше процентных расходов АО "Роснано" по долговым обязательствам за 2023 год. "Таким образом, интерес к наукоемким проектам есть, но банки по-прежнему предпочитают зарабатывать на процентных доходах", - отметил Юнусов.

"При этом, если бы банки инвестировали хотя бы 1% своей прибыли за 2023 г., размер таких инвестиций составил бы 33 млрд рублей, а инвестиции в такие предприятия создали бы значимый мультипликативный эффект - новые рынки, перекрестный спрос, рабочие места, налоги, развитие технологий", - считает топ-менеджер "Роснано".

По его мнению, в РФ необходимы законодательные инициативы, которые бы стимулировали инвестирование в венчур.

Впрочем, отмечает топ-менеджер, есть и положительные решения на этом направлении. Так, МосБиржа начала работу по предоставлению доступа частным инвесторам к акциям быстрорастущих и технологических компаний на стадии pre-IPO через платформу Zorko. "Полагаем, что созданная платформа может стать эффективным механизмом перехода компаний к первичному публичному размещению ценных бумаг", - сказал Юнусов.

"Мы считаем необходимым продолжить работу для инвестиций в наукоемкие предприятия вне зависимости от наличия инвестиционного капитала со стороны "Роснано". Считаем, что его основу должны сформировать компетенции в рамках, например, деценрализованной автономной организации (ДАО) - такие платформы, как Zorko, и при поддержке банков", - сказал Юнусов.