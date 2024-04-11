Силуанов ждет от "Роснано" выполнения всех обязательств по долгам

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Роснано" будет обслуживать долговые обязательства, независимо от наличия государственных гарантий по ним, заявил "Интерфаксу" министр финансов Антон Силуанов.

Госкомпания, финансовые проблемы которой были главной темой внутреннего долгового рынка в конце 2021 - начале 2022 года, в минувшем октябре вновь оказалась в центре внимания, предупредив в своем отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государством не будут приняты решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. В отчете говорилось, что на конец I полугодия 2023 года объем требований кредиторов (без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям) значительно превышал стоимость активов "Роснано".

"Роснано" выполняет свои обязательства по долгам. Дальше так и будет, обязательства будут выполнены, - сказал глава Минфина. - И те, которые обеспечены госгарантиями, и те, по которым гарантий нет".

После того, как в конце марта "Роснано" выплатило последний купон и погасило облигации серии БО-002Р-04 без госгарантии на общую сумму 5,4 млрд рублей, в обращении осталось два выпуска облигаций компании: классические бумаги с госгарантией на 13,4 млрд рублей и погашением в марте 2028 года и биржевые облигации без госгарантии на 1,68 млрд рублей с погашением в ноябре 2025 года.

В феврале управляющий финансовый директор "Роснано" Владислав Юнусов говорил "Интерфаксу", что в 2023 году компания сократила долг на 28 млрд - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями. Позже в интервью "Ведомостям" он сообщил, что "Роснано" хочет договориться с банками-кредиторами о единовременном погашении обязательств, обеспеченных госгарантиями, с дисконтом в 30%. Это обусловлено тем, что у компании не хватает ресурсов для обслуживания долга даже с учетом тех средств, которые удастся взыскать по суду, и активов, которые компания могла бы реализовать, отмечал Юнусов.