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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы с оплатой услуг из-за Киви банка

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты Райффайзенбанка не могут оплатить мобильную связь и услуги в онлайн-банке из-за отзыва лицензии Киви банка.

"У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг не работает", - говорится в сообщении, всплывающем при входе в онлайн-банк.

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"Оплата услуг мобильной связи и некоторых провайдеров других сервисов временно не доступна в "Райффайзен онлайн". Это связано с отзывом лицензии Киви банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Мы работаем над решением и сообщим вам, как только оплата будет доступна", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Райффайзенбанка.

Ранее о недоступности проведения операций из-за отзыва лицензии у Киви банка сообщил Металлинвестбанк. "В связи с отзывом лицензии у Киви банка 21 февраля 2024 года временно будут недоступны оплата сотовой связи, интернета и другие услуги, которые осуществляются через сервис Qiwi в мобильном приложении, интернет-банке и банкоматах", - отмечалось в сообщении банка.

Ранее в среду ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Киви банк Qiwi Райффайзенбанк ЦБ РФ Банк России
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