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Объем средств на Qiwi-кошельках станет известен после получения реестра вкладчиков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Объем средств на электронных кошельках Киви-банка будет известен после получения реестра вкладчиков банка - через 3-4 рабочих дня с момента отзыва лицензии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

ЭкономикаКлиенты Qiwi не могут пополнить кошельки и перевести с них средстваЧитать подробнее

ЦБ в среду отозвал лицензию у Киви банка за нарушения. В банк назначена временная администрация, ее функции возложены на АСВ.

По данным отчетности банка, на 1 января 2024 года страховая ответственность АСВ оценивается в размере 4,6 млрд рублей.

Банк также являлся оператором платежного сервиса Qiwi-кошелек, однако по закону средства на электронных кошельках не защищены системой страхования вкладов. Как сообщил в соцсетях ЦБ, требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка.

"Объем средств на электронных кошельках Киви банка будет известен после получения реестра вкладчиков банка - через 3-4 рабочих дня с момента отзыва лицензии", - сообщили в АСВ.

По состоянию на конец 2022 года у Qiwi было около 14 млн активных кошельков.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову, за 23,75 млрд рублей. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc.

Qiwi АСВ Киви банк Qiwi-кошелек
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