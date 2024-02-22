Brent подорожала до $83,19 в ожидании данных о запасах в США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут в четверг перед публикацией данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

К 14:30 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,19%), до $83,19 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,1 (0,13%), до $78,01 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 7,168 млн баррелей. Минэнерго обнародует свои данные чуть позже. На этой неделе они выходят на день позже обычного, поскольку понедельник в США был выходным.

Цены на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года. Трейдеры оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.