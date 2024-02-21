Цена нефти Brent составила около $82,7 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду на фоне ослабления доллара США, а также уверенного подъема китайского фондового рынка благодаря ожиданиям восстановления экономики КНР.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $82,66 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,22 (1,5%), до $82,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,27 (0,35%), до $77,31 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,42 (1,8%), до $77,04 за баррель.

Колебания цен на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса.

"Нефтяной рынок остается в узком диапазоне, и это показывает, что трейдеры пока не могут принять каких-то решений, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Рон. - Рынок задается вопросом, что будет дальше с точки зрения более широкой динамики спроса и предложения".