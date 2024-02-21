ЦБ считает, что средств Киви банка должно хватить для возврата денег с кошельков

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Киви банку, по предварительным данным, хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ РФ.

Согласно закону о страховании вкладов, средства на электронных кошельках граждан не подлежат страхованию.

"Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан", - заявил ЦБ.

Регулятор отмечает, что бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по кошелькам и переводам, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников. Кроме того, осуществлялись переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг.

"Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер", - подчеркнул ЦБ.

Регулятор напомнил, что в течение последних 12 месяцев он пять раз применял к Киви банку меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Банк также нарушал требования закона в части процедур идентификации, были выявлены многочисленные факты регистрации кошельков на граждан с использованием их персональных данных, но без их ведома, подчеркнул ЦБ.

Лицензию у Киви банка регулятор отозвал в среду.