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"Мосбиржа" с 22 февраля запретит "шорты" по распискам Qiwi

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи по распискам Qiwi. Об этом предупредила пресс-служба торговой площадки.

Днем 21 февраля брокер БКС сообщил клиентам, что они должны до 16:00 по Москве закрыть все "шорты" по распискам Qiwi и обеспечить деньгами свои лонговые позиции.

"БКС принимает решение с 16:00 мск 21 февраля 2024 г. убрать дисконты по позициям в расписках Qiwi. Это значит, что клиентам необходимо полностью закрыть все шорты и обеспечить деньгами свои лонговые позиции. В противном случае поступит маржин-колл", - предупредила компания.

21 февраля утром Банк России отозвал лицензию у Киви банка за нарушения. На этих новостях цена расписок Qiwi в начале торгов на Московской бирже упала на 25%, позднее падение ускорялось до 50%.

Qiwi Банк России Мосбиржа Киви банк БКС
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