Nvidia вышла на третье место среди крупнейших компаний США, обогнав Alphabet

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. вышел на третье место среди крупнейших компаний США, впервые обогнав Alphabet Inc., холдинговую компанию Google.

Акции Nvidia подорожали на 2,5% по итогам торгов в среду, что обеспечило компании капитализацию в $1,825 трлн, отмечает Market Watch.

Alphabet завершила сессию с капитализацией в $1,821 трлн.

Таким образом, Nvidia уступает по рыночной стоимости лишь Microsoft Corp. и Apple Inc.

Ранее компания никогда не опережала Alphabet по капитализации.

На этой неделе Nvidia также обошла по рыночной стоимости Amazon.com Inc., что было отмечено впервые с апреля 2002 года, по данным Dow Jones.

Год назад Nvidia занимала седьмое место среди крупнейших компаний США, а четыре года назад даже не входила в топ-20.

Быстрый рост компании связан, в частности, с высоким спросом на ее процессоры среди разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта.

Nvidia обнародует отчетность за прошедший квартал 21 февраля.