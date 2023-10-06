Rivian разместила "зеленые" конвертируемые облигации на $1,5 млрд

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. разместил "зеленые" конвертируемые облигации на сумму около $1,49 млрд.

Срок погашения бондов – 15 октября 2030 года, годовая ставка – 3,625%, сообщается в пресс-релизе компании. Бумаги были размещены среди квалифицированных институциональных инвесторов.

Покупатели в течение 13 дней смогут дополнительно приобрести облигации на общую сумму еще $225 млн.

Rivian планирует направить полученные от размещения денежные средства на инвестиции в "зеленые" проекты.

Котировки акций Rivian рухнули почти на 22% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя уменьшилась на 0,9% (до $22,5 млрд), при этом фондовый индекс Nasdaq опустился на аналогичную величину.