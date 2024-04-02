Rivian снизила поставки электромобилей в I квартале лучше ожиданий

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian сократил поставки машин в первом квартале на 3% к IV кварталу 2023 года.

В январе-марте компания поставила на рынок 13 588 электромобилей против 13 972 в октябре-декабре, сообщила ее пресс-служба. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали этот показатель I квартала на уровне 13 тысяч машин.

Производство электромобилей Rivian в минувшем квартале составило 13,98 тысячи против 17 541 в четвертом квартале 2023 года.

Показатели за прошедший квартал соответствуют ожиданиям компании, и она по-прежнему рассчитывает выпустить 57 тысяч электромобилей в 2024 году.