Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:26

Rivian снизила поставки электромобилей в I квартале лучше ожиданий

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian сократил поставки машин в первом квартале на 3% к IV кварталу 2023 года.

В январе-марте компания поставила на рынок 13 588 электромобилей против 13 972 в октябре-декабре, сообщила ее пресс-служба. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали этот показатель I квартала на уровне 13 тысяч машин.

Производство электромобилей Rivian в минувшем квартале составило 13,98 тысячи против 17 541 в четвертом квартале 2023 года.

Показатели за прошедший квартал соответствуют ожиданиям компании, и она по-прежнему рассчитывает выпустить 57 тысяч электромобилей в 2024 году.

Rivian США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Банк России ищет решение проблем с приемом "Мира" за границей

"Яндекс Такси" в 2023 году выплатил windfall tax на сумму 1,7 млрд рублей

"Яндекс Такси" в 2023 году выплатил windfall tax на сумму 1,7 млрд рублей

Бизнесмен Александр Винокуров продает свои последние активы в России

"АвтоВАЗ" закрыл март с рекордным за 11 лет результатом продаж

"АвтоВАЗ" закрыл март с рекордным за 11 лет результатом продаж

Евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });