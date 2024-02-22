Акции Polymetal скорректировались вверх на 15,2% в начале торгов на "Мосбирже"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Акции Polymetal подорожали в начале торгов на Московской бирже в четверг на 15,2% (до 405,7 рубля за штуку) в рамках коррекции после заметного падения в предыдущие несколько дней, которое было вызвано корпоративными новостями.

С конца прошлой недели ценные бумаги компании потеряли в цене 23,8%, подешевев 21 февраля до 336 рублей за штуку, после чего наметилась позитивная коррекция.

19 февраля Polymetal сообщил, что продает свой российский бизнес в лице АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" - структуре "Мангазеи" Сергея Янчукова. Российские активы Polymetal оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 млрд чистого долга. Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта. Собрание акционеров Polymetal, на которое вынесен вопрос об одобрении сделки, назначено на 7 марта.

Что касается российских активов, покупатель заявил, что управлять ими продолжит действующая команда менеджеров "Полиметалла" во главе с гендиректором Сергеем Черкашиным. "Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объеме", - отметил Янчуков (его слова приводятся в сообщении АО "Полиметалл").

"Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке. Polymetal помимо бизнеса в России принадлежат активы в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциумом оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (около 24%).

"Мангазея Плюс" - структура, созданная для сделки российской компанией "Мангазея Майнинг", входящей в группу "Мангазея" Сергея Янчукова. "Мангазея", по оценкам, входит в топ-15 российских золотодобытчиков, производственные активы расположены в Забайкальском крае. Помимо золотодобычи группа занимается девелопментом, сельским хозяйством и другим бизнесом.