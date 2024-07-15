"НОВАТЭК" во втором квартале увеличил добычу газа на 1,2% год к году

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" во втором квартале 2024 года добыл 20,6 млрд кубометров газа, что на 1,2% выше, чем за тот же квартал 2023 года, сообщила компания предварительные данные.

По итогам полугодия производство выросло также на 1,2% - до 41,73 млрд кубометров газа.

Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале и первом полугодии 2024 года составил 17,83 и 39,3 млрд куб. м соответственно, что на 2,6% и 3,3% ниже аналогичных показателей за второй квартал и первое полугодие 2023 года.

Добыча жидких углеводородов во втором квартале увеличилась на 11,6% - до 3,37 млн т. Рост по итогам полугодия составил 11,9% - до 6,83 млн т.

Общий объем реализации жидких углеводородов во втором квартале и первом полугодии 2024 года составил 4 и 8,3 млн тонн соответственно, что на 2,5% и 7% выше аналогичных показателей за второй квартал и первое полугодие 2023 года.

По состоянию на 30 июня 2024 года 0,8 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,5 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.