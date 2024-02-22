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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Polymetal подтверждает, что не намерен инициировать делистинг с Московской биржи, говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг.

Компания уже несколько раз заявляла, что планирует сохранить листинг в Москве, однако аналитики отмечают связанные с этим риски. Делистинг стал бы логичным шагом в рамках политики Polymetal по уходу из российской юрисдикции, считают, в частности, аналитики "Велес Капитала".

"Ранее Polymetal заявлял, что не планирует проводить делистинг с МосБиржи. Однако с учетом продажи российских активов сохранение данного листинга в долгосрочной перспективе остается под вопросом", - отмечают также "Тинькофф Инвестиции".

БКС считает, что Polymetal может рассмотреть делистинг после завершения обмена акций, заблокированных в результате санкций против НРД, на бумаги, выпущенные на бирже Международного финансового центра "Астана (AIX). "Мы видим здесь риск делистинга на МосБирже, но не ранее завершения обмена, то есть начиная с IV квартала 2024 года", - отмечает БКС.

Котировки Polymetal после нескольких дней падения в четверг растут в Москве по состоянию на 11:30 на 0,7% (на пике рост доходил до 15,3%), в Астане - на 1,1% (на пике - 1,9%). На МосБирже сохраняется премия к AIX, что аналитики считают фундаментально необоснованным, однако в последние дни эта премия сокращается.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциумом оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (около 24%).

Polymetal Астана Казахстан
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