Совет директоров Polymetal считает дивиденды за 2023 год нецелесообразными

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Polymetal считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна, говорится в обращении старшего независимого директора компании Евгения Коноваленко. Но никакое решение на этот счет пока не принято.

"Решение будет приниматься в зависимости от стратегии, а стратегия - в разработке и подлежит утверждению", - заявили в компании.

Редомициляция и продажа российского бизнеса, а также снижение долговой нагрузки значительно улучшили финансовое положение Polymetal, отмечает Коноваленко, однако для реализации планов по долгосрочному росту компании потребуется инвестировать более $1 млрд в среднесрочной перспективе в проекты в Казахстане, в первую очередь в строительство Иртышского ГМК, а также в приобретение новых активов.

"На сегодняшний день компании все еще не удалось восстановить доступ к крупным источникам заемного финансирования, в связи с чем совет директоров считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна. Решение не начислять дивиденды позволит группе сохранить стратегическую и операционную гибкость", - считает Коноваленко.

"Сейчас менеджмент в процессе разработки стратегии и проводит консультации с различными акционерами. Мы однозначно будем принимать во внимание и среднесрочный взгляд на компанию, и предпочтения акционеров", - заявил в ходе телеконференции, отвечая на вопрос о дивидендах, глава Polymetal Виталий Несис. С одной стороны, компания видит желание акционеров получить дивиденды, особенно это касается многих розничных инвесторов, отметил он. С другой стороны, нужно учитывать достаточно большую потребность в капитальных инвестициях в следующие 4 года, когда будет строиться Иртышский ГМК, а также перспективы M&A.

"Я думаю, акционерам нужно просто подождать еще пару месяцев, пока менеджмент представит одобренный советом директоров план", - резюмировал Несис.

В феврале он говорил, что решения по дивидендам - как за этот год, так и дивидендная политика на будущее - будут частью стратегии распределения капитала, которая в свою очередь вытекает из общей стратегии компании. "Поэтому мы сейчас не принимаем никакого решения по дивидендам, совет директоров откладывает это решение примерно до мая, когда появится возможность обсудить и одобрить стратегию, политику распределения капитала и принять конкретные решения по дивидендам", - заявлял он.

Крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%). В свободном обращении на биржах Астаны и Москвы 75% акций, в том числе относительно крупный пакет (4%) принадлежит BlackRock.