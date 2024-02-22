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Lloyds в IV квартале увеличил доналоговую прибыль в 1,7 раза

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Британский банк Lloyds Banking Group Plc увеличил доналоговую прибыль в четвертом квартале в 1,7 раза, повысил дивиденды и объявил о масштабной программе выкупа собственных акций.

Доналоговая прибыль банка в октябре-декабре составила 1,78 млрд фунтов ($2,26 млрд) по сравнению с 1,06 млрд фунтов за аналогичный период годом ранее. В консенсус-прогнозе, составленном самим банком, этот показатель оценивался в 1,65 млрд фунтов.

Совокупный доход банка сократился до 4,23 млрд фунтов с 4,69 млрд фунтов. Эксперты в среднем ожидали 4,43 млрд фунтов. Чистый процентный доход понизился на 4%, до 3,32 млрд фунтов.

Lloyds объявил о выплате финальных дивидендов в размере 1,84 пенса на акцию. В результате общая сумма дивидендных выплат за прошедший год составит 2,76 пенса на акцию против 2,4 пенса годом ранее. Также руководство банк одобрило новую программу выкупа акций на сумму до 2 млрд фунтов.

За последние три месяца капитализация Lloyds выросла на 0,5%, до 27,82 млрд фунтов, тогда как британский индекс FTSE 100 прибавил 2,4%.

Lloyds Великобритания
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