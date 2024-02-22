ФТС собрала 186 млрд рублей от введенной с 1 октября курсовой экспортной пошлины

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ с момента введения "курсовых" экспортных пошлин 1 октября 2023 года собрала с компаний-экспортеров порядка 186 млрд рублей, сообщил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов.

"За прошлый год (с 1 октября по конец года - ИФ) мы порядка 140 млрд рублей собрали, в этом году, вот на вчерашний день, около 46 млрд рублей собрали этих гибких экспортных пошлин", - сказал он.

При этом Давыдов отметил, что курсовые пошлины несут не фискальную функцию, а введены как "мера регулирования курса рубля, мера регулирования рынка".

Как сообщалось, привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб. /$ и более - 7%.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце декабря заявлял, что введение с 1 октября так называемых курсовых экспортных пошлин на широкий круг товаров было нацелено на защиту внутреннего рынка РФ в условиях ослабшего рубля, предусматривает временный характер до конца 2024 года и не планируется к продлению на 2025 год.