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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

"Мосбиржа" увеличила годовую чистую прибыль по МСФО на 67,5% до 60,8 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" по итогам 2023 года получила 60,77 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 67,5% больше, чем в 2022 году (36,3 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

В четвертом квартале чистая прибыль биржи выросла в годовом выражении на 79,1%, до 20,045 млрд рублей. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 17,1 млрд рублей.

Мосбиржа
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