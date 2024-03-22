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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В ЦБ РФ готовы к потенциальному усилению санкций против Мосбиржи и ее структур

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России готовится к возможному усилению санкций против инфраструктуры российского финансового рынка, предварительно обсуждает с "Московской биржей" меры по обеспечению ее функционирования в этом случае, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Безусловно, мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей с тем, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры", - сказала она, отвечая на вопрос, готов ли Банк России к возможным санкциям против Мосбиржи и НКЦ.

Банк России Эльвира Набиуллина Московская биржа МосБиржа
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