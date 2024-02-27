"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций SFI из-за роста цены

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций SFI в период с 11:50 до 12:20 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций компании составила 1653,8 рубля за штуку (+20,9% к закрытию торгов 26 февраля). Объем торгов этими бумагами на "Мосбирже" к 11:50 составил 5,434 млрд рублей.

Активный рост ценных бумаг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") отмечается второй день подряд - накануне они выросли в цене на 21,3% - на новости, что совет директоров компании предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 апреля. Его повестка также включает вопрос о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% от уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" - 63 732 232 шт.).

Цена выкупа акций может составить 767,2 рубля за штуку, сообщила компания.