Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством

Власти страны потратят на его продвижение более $225 млн

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сальвадор стал первой в мире страной, где биткойн был признан официальным платежным средством.

Уже со вторника, 7 сентября, жители Сальвадора смогут использовать криптовалюту, чтобы купить чашку кофе или заплатить за услуги. Кроме того, они смогут платить налоги в биткойнах и использовать криптовалюту для погашения ипотеки, пишет The Wall Street Journal.

Администрация президента Сальвадора Найиба Букеле потратит более $225 млн, чтобы простимулировать использование биткойнов. В частности, власти обещают жителям страны перечислить по $30 в биткойнах за установку официального криптовалютного кошелька Chivo, который может использоваться для платежей в биткойнах и долларах США.

Правительство намерено развернуть сеть из 200 биткойновых банкоматов, в которых можно будет приобрести криптовалюту. Кроме того, в торговых центрах появятся брендированные киоски Chivo, сотрудники которых будут знакомить людей с возможностями биткойнов.

Криптовалютные энтузиасты по всему миру выражают поддержку Сальвадору во вторник, покупая по $30 биткойнов. Согласно данным CoinDesk на 14:00 по московскому времени, биткойн торгуется на уровне $51187, что на 1,4% ниже уровня предыдущей сессии.

"Мы очень рады увидеть, как развивается экосистема биткойнов", - отмечает основатель платформы для торговли криптовалютами Coincaex Луис Гильен. Coincaex рассчитывает стать одной из первых зарубежных платформ в Сальвадоре, которые получат лицензию от центробанка страны.

Эксперты отмечают, что признание биткойна официальным платежным средством несет в себе риски для Сальвадора. Высокая волатильность криптовалюты может привести к сокращению налоговых поступлений в бюджет и снижению валютных резервов страны, при том, что у правительства нет ни инструментов, ни финансовых ресурсов для сдерживания спекулятивных атак.

"Правительство ставит на кон более $200 млн в виртуальном казино, и это деньги налогоплательщиков", - говорит главный экономист Центральноамериканского института бюджетных исследований Рикардо Кастанеда.

В правительстве Сальвадора, однако, считают, что широкое использование биткойна создаст доступные финансовые услуги в стране, где приняты в основном наличные расчеты. Местный бизнес также поддерживает инициативу, поскольку она расширяет круг вариантов для оплаты товаров и услуг, причем использование мобильного приложения позволяет избежать банковских комиссий.