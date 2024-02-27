ЦБ РФ хочет обсудить с рынком обновленные критерии системно значимых банков

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в 2024 году планирует обсудить с банками новую концепцию отнесения к системно значимым кредитным организациям (СЗКО), сохраняет планы устанавливать дифференцированные надбавки за системную значимость, рассказала в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Ольга Полякова.

"Во-первых, мы планируем перевести весь расчет методики определения СЗКО на консолидированную основу. Это позволит оценивать системную значимость на уровне банковской группы, точнее учитывать влияние групп на финансовый сектор. Во-вторых, мы хотим, чтобы показатели учитывали значимость банка или банковской группы в большем количестве сегментов бизнеса. В том числе рассматриваем варианты учета размера клиентской базы, рыночной доли на смежных рынках (например, в брокерском обслуживании, страховании, пенсионных накоплениях, денежных переводах и так далее). Ну и, конечно, как это раньше было, одним из факторов по-прежнему остаются международные связи", - заявила Полякова.

На данный момент в список системно значимых кредитных организаций входят 13 банков.

"Сейчас мы проводим предварительные расчеты, поэтому говорить о том, как будет выглядеть итоговый список, пока преждевременно. Мы планируем начать консультации с рынком по итоговой концепции во второй половине 2024 года, чтобы принципы определения финального перечня СЗКО были понятны всем участникам рынка. Самым острым вопросом, скорее всего, будет как раз дифференцированный подход к установлению надбавок в зависимости от уровня системной значимости. Но мы не отказываемся от этой идеи, потому что считаем, что это будет справедливо", - сказала зампред ЦБ.

Ранее регулятор хотел дифференцировать надбавку к достаточности капитала, которую должны выполнять СЗКО (сейчас она едина для всех банков из списка СЗКО). ЦБ планировал установить диапазон надбавок на уровне 1-3,5%. Исходя из предварительных расчетов, сделанных на тот момент, повышение надбавки за системную значимость грозило двум банкам: для Сбербанка надбавка могла вырасти до 2,5%, для ВТБ - до 1,5%.