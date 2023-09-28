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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В ЦБ отметили, что не отказываются от дифференциации надбавок для крупных банков

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет уточнить критерии отнесения кредитных организаций к системно значимым, дифференцировать надбавки к капиталу для них, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова.

"Мы планируем уточнить критерии системной значимости, в том числе эти критерии будут учитывать размер клиентской базы банка и будут предоставлять нам возможность устанавливать дифференцированные надбавки к капиталам системно значимых кредитных организаций (СЗКО)", - сказала Полякова на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

"Уже сейчас эти надбавки составляют больший размер, чем для других кредитных организаций, но тем не менее, мы готовы рассматривать и этот достаточно серьезный шаг, который, с нашей точки зрения, будет способствовать как раз выравниванию конкуренции", - заявила зампред ЦБ.

Количество клиентов будет достаточно важным критерием для принятия решения о включении в список СЗКО и об установлении соответствующих надбавок к капиталу, отметила она.

Уточнить критерии ЦБ в рамках внутренних обсуждений планирует до конца 2024 года, затем вынести их на публичное рассмотрение, добавил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Основная мысль какая? У нас есть банки, у которых цифры из отчетности не полностью отражают масштаб их деятельности. Например, клиенты на брокерском обслуживании, клиенты в экосистеме. В бухгалтерской отчетности это может не отражаться, но по сути, мы понимаем, что есть еще большая часть бизнеса, которая несет системные риски и системную значимость имеет. Мы хотим это в нашей методике новой учесть", - заявил глава департамента ЦБ.

ЦБ ранее хотел дифференцировать надбавку к достаточности капитала, которую должны выполнять СЗКО (сейчас она едина для всех банков из списка СЗКО и составляет 1% от взвешенных по риску активов). Регулятор планировал установить диапазон надбавок на уровне 1-3,5%.

Исходя из предварительных расчетов, сделанных на тот момент ЦБ, повышение надбавки за системную значимость грозило двум банкам: для Сбербанка надбавка могла вырасти до 2,5%, для ВТБ – до 1,5%.

ЦБ РФ
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