В России может увеличиться число системно значимых банков

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Количество системно значимых банков до конца 2024 года может вырасти, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"Вероятно, список системно-значимых кредитных организаций в конце этого года пополнится", - сказала она.

ЦБ в 2024 году планирует с банками обсудить новую концепцию отнесения к системно значимым кредитным организациям, сообщала Полякова в интервью "Интерфаксу". Планируется перевести весь расчет методики определения СЗКО на консолидированную основу, что позволит оценивать системную значимость на уровне банковской группы, а именно учитывать влияние групп на финансовый сектор. Кроме этого ЦБ хочет, чтобы показатели учитывали значимость банка или банковской группы в большем количестве сегментов бизнеса. В том числе рассматриваются варианты учета размера клиентской базы, рыночной доли на смежных рынках (например, в брокерском обслуживании, страховании, пенсионных накоплениях, денежных переводах и так далее). Также одним из факторов останутся международные связи.

По данным на октябрь 2023 года, насчитывается 13 системно значимых банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф, РСХБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Юникредит, банк "Открытие" и Московский кредитный банк.