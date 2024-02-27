iRobot сократил квартальный чистый убыток на 24%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских роботов iRobot Corp. в четвертом финансовом квартале сократил чистый убыток на 24%, при этом его выручка уменьшилась на 14%.

За квартал, который завершился 30 декабря, чистый убыток компании составил $63,6 млн, или $2,28 в расчете на акцию, против $84,1 млн, или $3,07 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток iRobot увеличился до $1,82 на акцию с $1,54.

Выручка снизилась до $307,5 млн против $357,9 млн в предыдущий год.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированный убыток на уровне $2,11 на акцию при выручке в $308 млн.

За весь текущий финансовый год iRobot планирует получить выручку в диапазоне $825-865 млн при консенсус-прогнозе в $865 млн.

Капитализация iRobot за последние три месяца упала почти на 66% (до $324 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил более 12%.

В августе 2022 года Amazon.com объявила о приобретении iRobot, выпускающей, в частности, роботы-пылесосы Roomba. Однако в конце января 2024 года компании решили отказаться от сделки, не найдя возможности добиться ее одобрения со стороны Евросоюза.