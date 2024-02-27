Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

iRobot сократил квартальный чистый убыток на 24%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских роботов iRobot Corp. в четвертом финансовом квартале сократил чистый убыток на 24%, при этом его выручка уменьшилась на 14%.

За квартал, который завершился 30 декабря, чистый убыток компании составил $63,6 млн, или $2,28 в расчете на акцию, против $84,1 млн, или $3,07 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток iRobot увеличился до $1,82 на акцию с $1,54.

Выручка снизилась до $307,5 млн против $357,9 млн в предыдущий год.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированный убыток на уровне $2,11 на акцию при выручке в $308 млн.

За весь текущий финансовый год iRobot планирует получить выручку в диапазоне $825-865 млн при консенсус-прогнозе в $865 млн.

Капитализация iRobot за последние три месяца упала почти на 66% (до $324 млн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил более 12%.

В августе 2022 года Amazon.com объявила о приобретении iRobot, выпускающей, в частности, роботы-пылесосы Roomba. Однако в конце января 2024 года компании решили отказаться от сделки, не найдя возможности добиться ее одобрения со стороны Евросоюза.

Amazon.com iRobot США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России не планирует отменять ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ сообщил о намерении увеличить страховку по длинным вкладам до 2,8 млн руб.

ЦБ РФ сообщил о намерении увеличить страховку по длинным вкладам до 2,8 млн руб.

Инвестфонды заинтересовались покупкой Samsonite

Курс биткойна обновил максимум с ноября 2021 года

Курс биткойна обновил максимум с ноября 2021 года

Правительство РФ намерено запретить экспорт бензина на полгода с 1 марта

Правительство РФ намерено запретить экспорт бензина на полгода с 1 марта

Траст семьи Уолтон продал акции Walmart на $1,5 млрд

Траст семьи Уолтон продал акции Walmart на $1,5 млрд

Nintendo выпустит новую версию игровой консоли Switch не ранее марта 2025 года

Nintendo выпустит новую версию игровой консоли Switch не ранее марта 2025 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });