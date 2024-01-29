Amazon и iRobot отказались от сделки

iRobot проведет реструктуризацию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. и iRobot Corp. решили отказаться от ранее объявленной сделки, не найдя возможности добиться ее одобрения властями Евросоюза.

Amazon объявила о приобретении iRobot, выпускающей, в частности, роботы-пылесосы Roomba, за $1,7 млрд в августе 2022 года.

Изучавшая сделку Еврокомиссия пришла к заключению, что она может ограничить конкуренцию на европейском рынке роботов-пылесосов. В ноябре прошлого года регулятор направил Amazon уведомление о претензиях - и, в соответствии с процедурами ЕК, компания должна была предоставить регулятору предложения, которые могли бы снять его опасения, до 10 января. Предложений от Amazon, однако, не поступило.

Отсутствие одобрения сделки в ЕС "не дает Amazon и iRobot двигаться дальше, и это потеря для потребителей, конкуренции и инноваций", говорится в сообщении Amazon.

Сделка позволила бы Amazon продолжать финансировать инновации iRobot и содействовать снижению цен на продукцию производителя роботов-пылесосов, отмечают в компании.

IRobot объявила, что проведет реструктуризацию, чтобы стабилизировать операции в текущей среде.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор iRobot Колин Энгл покинет свои посты. Временно исполняющим обязанности станет Глен Вайнштейн, занимающий пост исполнительного вице-президента.

В рамках реструктуризации iRobot планирует добиться экономии на расходах в размере $80-100 млн, а также сократить расходы на исследования и разработки на $20 млн по сравнению с предыдущим годом.

План компании предусматривает сокращение 350 рабочих мест, то есть 31% штата.

Акции iRobot теряют в цене 17% в начале торгов в понедельник, Amazon - прибавляют менее 0,1%.